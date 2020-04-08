***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi 08-04-20 - Nitelikli Yatırımcılara Satılmak Üzere İskontolu Finansman Bonosunun İhracının TamamlanmasıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 30.01.2020İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 800.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriPlanlanan Nominal Tutar 9.820.000Planlanan Maksimum Nominal Tutar 9.820.000Türü Finansman BonosuVadesi 17.07.2020Vade (Gün Sayısı) 100Faiz Oranı Türü İskontoluFaiz Oranı - Dönemsel (%) 4,3841Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 16,0021Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 16,9542Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFZORN72018Vade Başlangıç Tarihi 08.04.2020Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 9.820.000İhraç Fiyatı 0,958Kupon Sayısı 0İtfa Tarihi 17.07.2020Kayıt Tarihi 16.07.2020 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 17.07.2020Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 9.820.000http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/836624BIST