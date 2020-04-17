***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi TRFZORN42045 ISIN kodlu bononun anapara ödemesi açıklaması hakkındaYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 05.08.2019İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 25.850.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriPlanlanan Nominal Tutar 25.850.000Planlanan Maksimum Nominal Tutar 25.850.000Türü Finansman BonosuVadesi 17.04.2020Vade (Gün Sayısı) 169Faiz Oranı Türü İskontoluFaiz Oranı - Dönemsel (%) 9,6083Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 20,75Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 21,91Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFZORN42045Satışa Başlanma Tarihi 31.10.2019Satışın Tamamlanma Tarihi 31.10.2019Vade Başlangıç Tarihi 31.10.2019Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 25.850.000İhraç Fiyatı 0,91234Kupon Sayısı 0İtfa Tarihi 31.10.2019Kayıt Tarihi 30.10.2019 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 31.10.2019Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 25.850.000Ödeme Gerçekleştirildi mi? EvetEk AçıklamalarŞirketimiz tarafından ihraç edilen TRFZORN42045 ISIN kodlu 25.850.000-TL nominal tutarlı bononun 25.850.000-TL'lik anapara ödemesi bugün itibarıyla yapılmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/839029BIST