***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi TRFZORN42029 ISIN kodlu bononun 4. kupon dönemine ilişkin faiz ve anapara ödemesi açıklaması hakkındaYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 20.12.2018İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 400.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriPlanlanan Nominal Tutar 5.270.000Planlanan Maksimum Nominal Tutar 5.270.000Türü Finansman BonosuVadesi 17.04.2020Vade (Gün Sayısı) 308Faiz Oranı Türü DeğişkenFaiz Oranı - Dönemsel (%) 2,1481Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFZORN42029Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 14.02.2019Satışa Başlanma Tarihi 13.06.2019Satışın Tamamlanma Tarihi 13.06.2019Vade Başlangıç Tarihi 14.06.2019Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 5.270.000İhraç Fiyatı 1Kupon Sayısı 4Sermaye Piyasası Aracının İtfa PlanıKupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?1 29.08.2019 28.08.2019 29.08.2019 6,7055 32,2 36,5749 353.379,85 Evet2 28.11.2019 27.11.2019 28.11.2019 5,6621 22,71 24,7211 298.392,67 Evet3 27.02.2020 26.02.2020 27.02.2020 4,6473 18,64 19,9855 244.912,71 Evet4 17.04.2020 16.04.2020 17.04.2020 2,1481 15,68 16,7834 113.204,87 EvetAnapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 17.04.2020 16.04.2020 17.04.2020 2,1481 15,68 16,7834 5.270.000 Evet* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Ek AçıklamalarZorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş. tarafından 14.06.2019 tarihinde Borsa dışında nitelikli yatırımcılara satılan 5.270.000 TL nominal değerli, 308 gün vadeli, TRFZORN42029 ISIN kodlu bononun 4. Kupon Ödeme Dönemine İlişkin 113.204,87-TL'lik faiz ödemesi ve 5.270.000,00-TL'lik anapara ödemesi bugün itibarıyla yapılmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/839035BIST