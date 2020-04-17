***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
17.04.2020 17:35
***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi 17-04-20 - Nitelikli Yatırımcılara Satılmak Üzere İskontolu Finansman Bonosunun İhracının Tamamlanması
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 30.01.2020
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 800.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Planlanan Nominal Tutar 83.190.000
Planlanan Maksimum Nominal Tutar 83.190.000
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 17.07.2020
Vade (Gün Sayısı) 91
Faiz Oranı Türü İskontolu
Faiz Oranı - Dönemsel (%) 3,9901
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 16,0042
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 16,9916
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFZORN72026
Vade Başlangıç Tarihi 17.04.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 83.190.000
İhraç Fiyatı 0,96163
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 17.07.2020
Kayıt Tarihi 16.07.2020 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 17.07.2020
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 83.190.000
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/839053
BIST