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***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

29.04.2020 12:51
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***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi TRFZORNE2010 ISIN kodlu bononun 3. kupon faiz oranı açıklaması hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 05.08.2019

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 600.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Planlanan Nominal Tutar 54.680.000
Planlanan Maksimum Nominal Tutar 54.680.000
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 23.10.2020
Vade (Gün Sayısı) 358
Faiz Oranı Türü Değişken
Faiz Oranı - Dönemsel (%) 5,3603
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFZORNE2010
Satışa Başlanma Tarihi 31.10.2019
Satışın Tamamlanma Tarihi 31.10.2019
Vade Başlangıç Tarihi 31.10.2019
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 54.680.000
İhraç Fiyatı 1
Kupon Sayısı 4

Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı

Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 30.01.2020 29.01.2020 30.01.2020 5,3603 21,5001 23,2983 2.931.012,02 Evet
2 30.04.2020 29.04.2020 30.04.2020 5,3603 21,5001 23,2983
3 30.07.2020 29.07.2020 30.07.2020 5,3603 21,5001 23,2983
4 23.10.2020 22.10.2020 23.10.2020
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 23.10.2020 22.10.2020 23.10.2020

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Ek Açıklamalar
Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş. tarafından 31.10.2019 tarihinde Borsa dışında nitelikli yatırımcılara satılan 54.680.000 TL nominal değerli, 358 gün vadeli, TRFZORNE2010 ISIN kodlu bononun 3. Kupon Ödeme Dönemine İlişkin Faiz Oranı %5,3603 olarak kesinleştirilmiştir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/841085


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ADESE 1,54 132.465.588 % 10,00  
AYCES 25,30 1.047.079 % 10,00  
PAPIL 14,52 37.574.791 % 10,00  
EGCYO 0,66 69.078 % 10,00  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,6290 8,6723 % -0,29  
Frank 7,1337 7,1767 % -0,05  
Riyal 1,8531 1,8623 % 0,00  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.705 1.705 -3,36  
Altın Gr. 383 383 -1,05  
Cumhuriyet 2.452 2.509 -6,20  
Tam 2.516 2.570 -6,30  
Yarım 1.226 1.256 -3,10  
Çeyrek 615 628 -1,50  
Gümüş.Ons 15,22 15,26 0,08  
Gümüş Gr. 3,42 3,42 0,01  
B. Petrol 23,56 23,56 0,82  
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