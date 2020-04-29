***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi TRFZORNE2010 ISIN kodlu bononun 3. kupon faiz oranı açıklaması hakkındaYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 05.08.2019İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 600.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriPlanlanan Nominal Tutar 54.680.000Planlanan Maksimum Nominal Tutar 54.680.000Türü Finansman BonosuVadesi 23.10.2020Vade (Gün Sayısı) 358Faiz Oranı Türü DeğişkenFaiz Oranı - Dönemsel (%) 5,3603Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFZORNE2010Satışa Başlanma Tarihi 31.10.2019Satışın Tamamlanma Tarihi 31.10.2019Vade Başlangıç Tarihi 31.10.2019Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 54.680.000İhraç Fiyatı 1Kupon Sayısı 4Sermaye Piyasası Aracının İtfa PlanıKupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?1 30.01.2020 29.01.2020 30.01.2020 5,3603 21,5001 23,2983 2.931.012,02 Evet2 30.04.2020 29.04.2020 30.04.2020 5,3603 21,5001 23,29833 30.07.2020 29.07.2020 30.07.2020 5,3603 21,5001 23,29834 23.10.2020 22.10.2020 23.10.2020Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 23.10.2020 22.10.2020 23.10.2020* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Ek AçıklamalarZorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş. tarafından 31.10.2019 tarihinde Borsa dışında nitelikli yatırımcılara satılan 54.680.000 TL nominal değerli, 358 gün vadeli, TRFZORNE2010 ISIN kodlu bononun 3. Kupon Ödeme Dönemine İlişkin Faiz Oranı %5,3603 olarak kesinleştirilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/841085BIST