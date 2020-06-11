***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi 11-06-20 - Nitelikli Yatırımcılara Satılmak Üzere İskontolu Finansman Bonosunun İhracının TamamlanmasıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 30.01.2020İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 800.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriPlanlanan Nominal Tutar 31.540.000Planlanan Maksimum Nominal Tutar 31.540.000Türü Finansman BonosuVadesi 26.03.2021Vade (Gün Sayısı) 288Faiz Oranı Türü İskontoluFaiz Oranı - Dönemsel (%) 11,0470Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 14,0005Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 14,2019Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFZORN32111Vade Başlangıç Tarihi 11.06.2020Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 31.540.000İhraç Fiyatı 0,90052Kupon Sayısı 0İtfa Tarihi 26.03.2021Kayıt Tarihi 25.03.2021 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 26.03.2021Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 31.540.000http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/850729BIST