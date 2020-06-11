***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi 11-06-20 - Nitelikli Yatırımcılara Satılmak Üzere İskontolu Finansman Bonosunun İhracının TamamlanmasıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 30.01.2020İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 800.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriPlanlanan Nominal Tutar 31.400.000Planlanan Maksimum Nominal Tutar 31.400.000Türü Finansman BonosuVadesi 23.10.2020Vade (Gün Sayısı) 134Faiz Oranı Türü İskontoluFaiz Oranı - Dönemsel (%) 4,5894Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 12,5009Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 13,0009Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFZORNE2036Vade Başlangıç Tarihi 11.06.2020Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 31.400.000İhraç Fiyatı 0,95612Kupon Sayısı 0İtfa Tarihi 23.10.2020Kayıt Tarihi 22.10.2020 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 23.10.2020Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 31.400.000http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/850731BIST