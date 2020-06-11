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***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

11.06.2020 18:09
GÜNCEL HABERLER



***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi 11-06-20 - Nitelikli Yatırımcılara Satılmak Üzere İskontolu Finansman Bonosunun İhracının Tamamlanması
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 30.01.2020

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 800.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Planlanan Nominal Tutar 31.400.000
Planlanan Maksimum Nominal Tutar 31.400.000
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 23.10.2020
Vade (Gün Sayısı) 134
Faiz Oranı Türü İskontolu
Faiz Oranı - Dönemsel (%) 4,5894
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 12,5009
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 13,0009
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFZORNE2036
Vade Başlangıç Tarihi 11.06.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 31.400.000
İhraç Fiyatı 0,95612
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 23.10.2020
Kayıt Tarihi 22.10.2020 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 23.10.2020
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 31.400.000





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/850731


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BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
AYCES 41,58 5.253.749 % 10,00  
DOBUR 13,20 3.101.168 % 10,00  
DAGHL 10,56 3.196.332 % 10,00  
ARDYZ 32,36 162.007.355 % 9,99  
ISBIR 1.074,20 1.753.698 % 9,99  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,6113 8,6544 % 0,04  
Frank 7,2652 7,3090 % 1,64  
Riyal 1,8178 1,8269 % 1,03  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.734 1.734 -4,92  
Altın Gr. 381 381 2,43  
Cumhuriyet 2.464 2.490 8,10  
Tam 2.536 2.559 8,40  
Yarım 1.238 1.249 6,00  
Çeyrek 619 625 2,60  
Gümüş.Ons 17,71 17,75 -0,38  
Gümüş Gr. 3,90 3,91 -0,04  
B. Petrol 38,24 38,24 -3,49  
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