***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi TRFZORN62027 ISIN kodlu bononun anapara ödemesi hakkındaYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 05.08.2019İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 43.530.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriPlanlanan Nominal Tutar 43.530.000Planlanan Maksimum Nominal Tutar 43.530.000Türü Finansman BonosuVadesi 11.06.2020Vade (Gün Sayısı) 206Faiz Oranı Türü İskontoluFaiz Oranı - Dönemsel (%) 9,8768Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 17,50Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 18,16Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFZORN62027Satışa Başlanma Tarihi 18.11.2019Satışın Tamamlanma Tarihi 18.11.2019Vade Başlangıç Tarihi 18.11.2019Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 43.530.000İhraç Fiyatı 0,91011Kupon Sayısı 0İtfa Tarihi 11.06.2020Kayıt Tarihi 10.06.2020 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 11.06.2020Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 43.530.000Ödeme Gerçekleştirildi mi? EvetEk AçıklamalarZorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş. tarafından 18.11.2019 tarihinde Borsa dışında nitelikli yatırımcılara satılan 43.530.000 TL nominal değerli, 206 gün vadeli, TRFZORN62027 ISIN kodlu bononun 43.530.000,00-TL'lik anapara ödemesi bugün itibarıyla yapılmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/850739BIST