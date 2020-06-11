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***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

11.06.2020 18:16
GÜNCEL HABERLER



***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi TRFZORN62035 ISIN kodlu bononun anapara ödemesi hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 05.08.2019

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 94.330.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Planlanan Nominal Tutar 94.330.000
Planlanan Maksimum Nominal Tutar 94.330.000
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 11.06.2020
Vade (Gün Sayısı) 189
Faiz Oranı Türü Sabit
Faiz Oranı - Dönemsel (%) 9,0620
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 17,5006
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 18,2375
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFZORN62035
Vade Başlangıç Tarihi 05.12.2019
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 94.330.000
İhraç Fiyatı 0,91691
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 11.06.2020
Kayıt Tarihi 10.06.2020 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 11.06.2020
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 94.330.000
Ödeme Gerçekleştirildi mi? Evet

Ek Açıklamalar
Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş. tarafından 05.12.2019 tarihinde Borsa dışında nitelikli yatırımcılara satılan 94.330.000 TL nominal değerli, 189 gün vadeli, TRFZORN62035 ISIN kodlu bononun 94.330.000,00-TL'lik anapara ödemesi bugün itibarıyla yapılmıştır.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/850740


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
AYCES 41,58 5.253.749 % 10,00  
DAGHL 10,56 3.196.332 % 10,00  
DOBUR 13,20 3.101.168 % 10,00  
ARDYZ 32,36 162.007.355 % 9,99  
ISBIR 1.074,20 1.753.698 % 9,99  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,6063 8,6495 % -0,02  
Frank 7,2621 7,3058 % 1,60  
Riyal 1,8177 1,8268 % 1,02  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.733 1.734 -5,27  
Altın Gr. 382 382 3,20  
Cumhuriyet 2.470 2.497 14,20  
Tam 2.543 2.565 14,70  
Yarım 1.241 1.252 9,10  
Çeyrek 620 627 4,10  
Gümüş.Ons 17,76 17,79 -0,33  
Gümüş Gr. 3,92 3,93 -0,02  
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