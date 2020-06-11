***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi TRFZORN62035 ISIN kodlu bononun anapara ödemesi hakkındaYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 05.08.2019İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 94.330.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriPlanlanan Nominal Tutar 94.330.000Planlanan Maksimum Nominal Tutar 94.330.000Türü Finansman BonosuVadesi 11.06.2020Vade (Gün Sayısı) 189Faiz Oranı Türü SabitFaiz Oranı - Dönemsel (%) 9,0620Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 17,5006Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 18,2375Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFZORN62035Vade Başlangıç Tarihi 05.12.2019Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 94.330.000İhraç Fiyatı 0,91691Kupon Sayısı 0İtfa Tarihi 11.06.2020Kayıt Tarihi 10.06.2020 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 11.06.2020Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 94.330.000Ödeme Gerçekleştirildi mi? EvetEk AçıklamalarZorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş. tarafından 05.12.2019 tarihinde Borsa dışında nitelikli yatırımcılara satılan 94.330.000 TL nominal değerli, 189 gün vadeli, TRFZORN62035 ISIN kodlu bononun 94.330.000,00-TL'lik anapara ödemesi bugün itibarıyla yapılmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/850740BIST