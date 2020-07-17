***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi 17-07-2020 Nitelikli Yatırımcılara Satılmak Üzere İskontolu Finansman Bonosunun İhracının TamamlanmasıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 30.01.2020İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 800.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriPlanlanan Nominal Tutar 30.000.000Planlanan Maksimum Nominal Tutar 30.000.000Türü Finansman BonosuVadesi 07.01.2021Vade (Gün Sayısı) 174Faiz Oranı Türü İskontoluFaiz Oranı - Dönemsel (%) 5,9591Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 12,5005Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 12,9101Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFZORN12113Vade Başlangıç Tarihi 17.07.2020Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 30.000.000İhraç Fiyatı 0,94376Kupon Sayısı 0İtfa Tarihi 07.01.2021Kayıt Tarihi 06.01.2021 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 07.01.2021Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 30.000.000http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/860306BIST