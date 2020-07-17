***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi 17-07-2020 Nitelikli Yatırımcılara Satılmak Üzere Finansman Bonosunun İhracının TamamlanmasıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 30.01.2020İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 800.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriPlanlanan Nominal Tutar 47.240.000Planlanan Maksimum Nominal Tutar 47.240.000Türü Finansman BonosuVadesi 03.06.2021Vade (Gün Sayısı) 321Faiz Oranı Türü SabitFaiz Oranı - Yıllık Basit (%) 14,75Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFZORN62126Vade Başlangıç Tarihi 17.07.2020Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 47.240.000İhraç Fiyatı 1Kupon Sayısı 6Sermaye Piyasası Aracının İtfa PlanıKupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?1 15.09.2020 14.09.2020 15.09.2020 2,42472 16.11.2020 13.11.2020 16.11.2020 2,50553 15.01.2021 14.01.2021 15.01.2021 2,42474 16.03.2021 15.03.2021 16.03.2021 2,42475 17.05.2021 14.05.2021 17.05.2021 2,50556 03.06.2021 02.06.2021 03.06.2021 0,687Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/860307BIST