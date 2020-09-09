***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
09.09.2020 18:03
***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi TRSZORN62129 ISIN kodlu tahvilin 2. kupon dönemine ilişkin faiz ödemesi açıklaması hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 30.01.2020
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 800.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Planlanan Nominal Tutar 9.500.000
Planlanan Maksimum Nominal Tutar 9.500.000
Türü Özel Sektör Tahvili
Vadesi 03.06.2021
Vade (Gün Sayısı) 449
Faiz Oranı Türü Değişken
Faiz Oranı - Dönemsel (%) 3,2063
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRSZORN62129
Vade Başlangıç Tarihi 11.03.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 9.500.000
İhraç Fiyatı 1
Kupon Sayısı 5
Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı
Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 10.06.2020 09.06.2020 10.06.2020 3,7398 15,0003 15,8662 355.281 Evet
2 09.09.2020 08.09.2020 09.09.2020 3,27 13,116 13,7759 310.650 Evet
3 09.12.2020 08.12.2020 09.12.2020 3,2063 12,8604 13,4947
4 10.03.2021 09.03.2021 10.03.2021
5 03.06.2021 02.06.2021 03.06.2021
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 03.06.2021 02.06.2021 03.06.2021
* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Ek Açıklamalar
Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş. tarafından 11.03.2020 tarihinde Borsa dışında nitelikli yatırımcılara satılan 9.500.000 TL nominal değerli, 449 gün vadeli, TRSZORN62129 ISIN kodlu tahvilin 2. Kupon Ödeme Dönemine İlişkin 310.650,00-TL'lik faiz ödemesi bugün itibarıyla gerçekleştirilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/874260
BIST