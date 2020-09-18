***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
18.09.2020 18:10
***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi TRFZORN92016 ISIN kodlu bononun 4. kupon dönemine ilişkin faiz ve anapara ödemesi açıklaması hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 05.08.2019
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 600.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Planlanan Nominal Tutar 17.620.000
Planlanan Maksimum Nominal Tutar 17.620.000
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 18.09.2020
Vade (Gün Sayısı) 364
Faiz Oranı Türü Sabit
Faiz Oranı - Dönemsel (%) 5,2357
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 21
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 22,7145
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFZORN92016
Satışa Başlanma Tarihi 20.09.2019
Satışın Tamamlanma Tarihi 20.09.2019
Vade Başlangıç Tarihi 20.09.2019
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 17.620.000
İhraç Fiyatı 1
Kupon Sayısı 4
Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı
Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 20.12.2019 19.12.2019 20.12.2019 5,2357 922.530,31 Evet
2 20.03.2020 19.03.2020 20.03.2020 5,2357 922.530,3 Evet
3 19.06.2020 18.06.2020 19.06.2020 5,2357 922.530,29 Evet
4 18.09.2020 17.09.2020 18.09.2020 5,2357 922.530,28 Evet
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 18.09.2020 17.09.2020 18.09.2020 5,2357 17.620.000 Evet
* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Ek Açıklamalar
Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş. tarafından 20.09.2019 tarihinde Borsa dışında nitelikli yatırımcılara satılan 17.620.000 TL nominal değerli, 364 gün vadeli, TRFZORN92016 ISIN kodlu bononun 4. Kupon Ödeme Dönemine İlişkin 922.530,28-TL'lik faiz ödemesi ve 17.620.000,00-TL'lik anapara ödemesi bugün itibarıyla yapılmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/875719
BIST