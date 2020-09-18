***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi TRFZORN92024 ISIN kodlu bononun anapara ödemesi hakkındaYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 05.08.2019İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 600.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriPlanlanan Nominal Tutar 44.970.000Planlanan Maksimum Nominal Tutar 44.970.000Türü Finansman BonosuVadesi 18.09.2020Vade (Gün Sayısı) 210Faiz Oranı Türü İskontoluFaiz Oranı - Dönemsel (%) 8,0555Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 14,00Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 14,41Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFZORN92024Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Satışa Başlanma Tarihi 19.02.2020Satışın Tamamlanma Tarihi 20.02.2020Vade Başlangıç Tarihi 21.02.2020Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 44.970.000İhraç Fiyatı 0,92545Kupon Sayısı 0İtfa Tarihi 18.09.2020Kayıt Tarihi 17.09.2020 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 18.09.2020Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 44.970.000Ödeme Gerçekleştirildi mi? EvetEk AçıklamalarZorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş. tarafından 19.02.2020 tarihinde Borsa dışında nitelikli yatırımcılara ihracı gerçekleştirilen 44.970.000 TL nominal değerli, 210 gün vadeli, TRFZORN92024 ISIN kodlu bononun 44.970.000,00-TL'lik anapara ödemesi bugün itibarıyla yapılmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/875721BIST