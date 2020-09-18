***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
18.09.2020 18:12
***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi TRFZORN92024 ISIN kodlu bononun anapara ödemesi hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 05.08.2019
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 600.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Planlanan Nominal Tutar 44.970.000
Planlanan Maksimum Nominal Tutar 44.970.000
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 18.09.2020
Vade (Gün Sayısı) 210
Faiz Oranı Türü İskontolu
Faiz Oranı - Dönemsel (%) 8,0555
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 14,00
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 14,41
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFZORN92024
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Satışa Başlanma Tarihi 19.02.2020
Satışın Tamamlanma Tarihi 20.02.2020
Vade Başlangıç Tarihi 21.02.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 44.970.000
İhraç Fiyatı 0,92545
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 18.09.2020
Kayıt Tarihi 17.09.2020 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 18.09.2020
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 44.970.000
Ödeme Gerçekleştirildi mi? Evet
Ek Açıklamalar
Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş. tarafından 19.02.2020 tarihinde Borsa dışında nitelikli yatırımcılara ihracı gerçekleştirilen 44.970.000 TL nominal değerli, 210 gün vadeli, TRFZORN92024 ISIN kodlu bononun 44.970.000,00-TL'lik anapara ödemesi bugün itibarıyla yapılmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/875721
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