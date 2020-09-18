***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi 18-09-2020 Nitelikli Yatırımcılara Satılmak Üzere İskontolu Finansman Bonosunun İhracının TamamlanmasıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 30.01.2020İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 800.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriPlanlanan Nominal Tutar 62.090.000Planlanan Maksimum Nominal Tutar 62.090.000Türü Finansman BonosuVadesi 26.03.2021Vade (Gün Sayısı) 189Faiz Oranı Türü İskontoluFaiz Oranı - Dönemsel (%) 8,5446Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 16,5015Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 17,1568Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFZORN32129Vade Başlangıç Tarihi 18.09.2020Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 62.090.000İhraç Fiyatı 0,92128Kupon Sayısı 0İtfa Tarihi 26.03.2021Kayıt Tarihi 25.03.2021 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 26.03.2021Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 62.090.000http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/875726BIST