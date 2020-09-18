***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
18.09.2020 18:17
***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi 18-09-2020 Nitelikli Yatırımcılara Satılmak Üzere İskontolu Finansman Bonosunun İhracının Tamamlanması
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 30.01.2020
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 800.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Planlanan Nominal Tutar 62.090.000
Planlanan Maksimum Nominal Tutar 62.090.000
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 26.03.2021
Vade (Gün Sayısı) 189
Faiz Oranı Türü İskontolu
Faiz Oranı - Dönemsel (%) 8,5446
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 16,5015
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 17,1568
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFZORN32129
Vade Başlangıç Tarihi 18.09.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 62.090.000
İhraç Fiyatı 0,92128
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 26.03.2021
Kayıt Tarihi 25.03.2021 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 26.03.2021
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 62.090.000
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/875726
BIST