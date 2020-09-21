***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi TRFZORNA2014 ISIN kodlu bononun 5. kupon dönemine ilişkin faiz ödemesi hakkındaYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 30.01.2020İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 800.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriPlanlanan Nominal Tutar 9.830.000Planlanan Maksimum Nominal Tutar 9.830.000Türü Finansman BonosuVadesi 16.12.2020Vade (Gün Sayısı) 243Faiz Oranı Türü SabitFaiz Oranı - Dönemsel (%) 1,4014Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 16,5004Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 17,8047ISIN Kodu TRFZORNA2014Vade Başlangıç Tarihi 17.04.2020Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 9.830.000İhraç Fiyatı 1Kupon Sayısı 8Sermaye Piyasası Aracının İtfa PlanıKupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?1 18.05.2020 15.05.2020 18.05.2020 1,4014 137.757,62 Evet2 18.06.2020 17.06.2020 18.06.2020 1,4014 137.757,62 Evet3 20.07.2020 17.07.2020 20.07.2020 1,4466 142.200,78 Evet4 20.08.2020 19.08.2020 20.08.2020 1,4014 137.757,62 Evet5 21.09.2020 18.09.2020 21.09.2020 1,4466 142.200,78 Evet6 22.10.2020 21.10.2020 22.10.2020 1,40147 23.11.2020 20.11.2020 23.11.2020 1,44668 16.12.2020 15.12.2020 16.12.2020 1,0398Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 16.12.2020 15.12.2020 16.12.2020 1,0398* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Ek AçıklamalarZorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş. tarafından 17.04.2020 tarihinde Borsa dışında nitelikli yatırımcılara satılan 9.830.000 TL nominal değerli, 243 gün vadeli, TRFZORNA2014 ISIN kodlu bononun 5. Kupon dönemine ilişkin 142.200,78-TL'lik faiz ödemesi bugün itibarıyla yapılmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/875933BIST