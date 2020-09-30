***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi TRFZORN92032 ISIN kodlu bononun anapara ödemesi hakkındaYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 30.01.2020İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 800.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriPlanlanan Nominal Tutar 78.000.000Planlanan Maksimum Nominal Tutar 78.000.000Türü Finansman BonosuVadesi 30.09.2020Vade (Gün Sayısı) 124Faiz Oranı Türü İskontoluFaiz Oranı - Dönemsel (%) 4,3319Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 12,7510Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 13,2951Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFZORN92032Vade Başlangıç Tarihi 29.05.2020Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 78.000.000İhraç Fiyatı 0,95848Kupon Sayısı 0İtfa Tarihi 30.09.2020Kayıt Tarihi 29.09.2020 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 30.09.2020Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 78.000.000Ödeme Gerçekleştirildi mi? EvetEk AçıklamalarZorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş. tarafından 29.05.2020 tarihinde Borsa dışında nitelikli yatırımcılara ihracı gerçekleştirilen 78.000.000 TL nominal değerli, 124 gün vadeli, TRFZORN92032 ISIN kodlu bononun 78.000.000,00-TL'lik anapara ödemesi bugün itibarıyla yapılmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/877426BIST