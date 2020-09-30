***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
30.09.2020 17:16
***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi 30-09-2020 Nitelikli Yatırımcılara Satılmak Üzere İskontolu Finansman Bonosunun İhracının Tamamlanması
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 30.01.2020
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 800.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Planlanan Nominal Tutar 19.300.000
Planlanan Maksimum Nominal Tutar 19.300.000
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 22.04.2021
Vade (Gün Sayısı) 204
Faiz Oranı Türü İskontolu
Faiz Oranı - Dönemsel (%) 9,7815
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 17,5013
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 18,1723
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFZORN42110
Vade Başlangıç Tarihi 30.09.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 19.300.000
İhraç Fiyatı 0,9109
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 22.04.2021
Kayıt Tarihi 21.04.2021 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 22.04.2021
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 19.300.000
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/877498
BIST