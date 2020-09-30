***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi 30-09-2020 Nitelikli Yatırımcılara Satılmak Üzere İskontolu Finansman Bonosunun İhracının TamamlanmasıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 30.01.2020İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 800.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriPlanlanan Nominal Tutar 19.300.000Planlanan Maksimum Nominal Tutar 19.300.000Türü Finansman BonosuVadesi 22.04.2021Vade (Gün Sayısı) 204Faiz Oranı Türü İskontoluFaiz Oranı - Dönemsel (%) 9,7815Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 17,5013Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 18,1723Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFZORN42110Vade Başlangıç Tarihi 30.09.2020Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 19.300.000İhraç Fiyatı 0,9109Kupon Sayısı 0İtfa Tarihi 22.04.2021Kayıt Tarihi 21.04.2021 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 22.04.2021Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 19.300.000http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/877498BIST