***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
23.10.2020 13:36
***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi TRFZORNE2036 ISIN kodlu bononun anapara ödemesi hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 30.01.2020
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 800.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Planlanan Nominal Tutar 31.400.000
Planlanan Maksimum Nominal Tutar 31.400.000
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 23.10.2020
Vade (Gün Sayısı) 134
Faiz Oranı Türü İskontolu
Faiz Oranı - Dönemsel (%) 4,5894
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 12,5009
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 13,0009
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFZORNE2036
Vade Başlangıç Tarihi 11.06.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 31.400.000
İhraç Fiyatı 0,95612
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 23.10.2020
Kayıt Tarihi 22.10.2020 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 23.10.2020
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 31.400.000
Ödeme Gerçekleştirildi mi? Evet
Ek Açıklamalar
Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş. tarafından 11.06.2020 tarihinde Borsa dışında nitelikli yatırımcılara ihracı gerçekleştirilen 31.400.000 TL nominal değerli, 134 gün vadeli, TRFZORNE2036 ISIN kodlu bononun 31.400.000,00 -TL'lik anapara ödemesi bugün itibarıyla yapılmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/883262
BIST