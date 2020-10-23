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***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

23.10.2020 16:56
GÜNCEL HABERLER



***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi 23-10-2020 Nitelikli Yatırımcılara Satılmak Üzere Değişken Kuponlu Özel Sektör Tahvili İhracının Tamamlanması
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 30.01.2020

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 800.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Planlanan Nominal Tutar 82.420.000
Planlanan Maksimum Nominal Tutar 82.420.000
Türü Özel Sektör Tahvili
Vadesi 11.11.2021
Vade (Gün Sayısı) 384
Faiz Oranı Türü Değişken
Faiz Oranı - Dönemsel (%) 3,3699
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRSZORNK2124
Vade Başlangıç Tarihi 23.10.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 82.420.000
Kupon Sayısı 7

Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı

Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 22.12.2020 21.12.2020 22.12.2020 3,3699 20,5002 22,3388
2 22.02.2021 19.02.2021 22.02.2021
3 26.04.2021 22.04.2021 26.04.2021
4 25.06.2021 24.06.2021 25.06.2021
5 24.08.2021 23.08.2021 24.08.2021
6 25.10.2021 22.10.2021 25.10.2021
7 11.11.2021 10.11.2021 11.11.2021
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 11.11.2021 10.11.2021 11.11.2021

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/883366


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Altın Ons 1.898 1.899 -5,76  
Altın Gr. 486 486 0,24  
Cumhuriyet 3.221 3.270 14,00  
Tam 3.208 3.287 23,47  
Yarım 1.550 1.590 11,35  
Çeyrek 778 795 5,68  
Gümüş.Ons 24,54 24,58 -0,15  
Gümüş Gr. 6,28 6,29 -0,02  
B. Petrol 42,34 42,34 -0,12  
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