***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi TRSZORNA2035 ISIN kodlu tahvilin 12. kupon dönemine ilişkin faiz ödemesi ve anapara ödemesi hakkındaYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 05.08.2019İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 600.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriPlanlanan Nominal Tutar 24.040.000Planlanan Maksimum Nominal Tutar 24.040.000Türü Özel Sektör TahviliVadesi 16.12.2020Vade (Gün Sayısı) 377Faiz Oranı Türü SabitFaiz Oranı - Dönemsel (%) 1,6220Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 18,5009Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 20,1445Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRSZORNA2035Vade Başlangıç Tarihi 05.12.2019Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 24.040.000İhraç Fiyatı 1Kupon Sayısı 12Sermaye Piyasası Aracının İtfa PlanıKupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?1 06.01.2020 03.01.2020 06.01.2020 1,622 389.928,79 Evet2 06.02.2020 05.02.2020 06.02.2020 1,5713 377.740,51 Evet3 09.03.2020 06.03.2020 09.03.2020 1,622 389.928,79 Evet4 09.04.2020 08.04.2020 09.04.2020 1,5713 377.740,5 Evet5 11.05.2020 08.05.2020 11.05.2020 1,622 389.928,78 Evet6 11.06.2020 10.06.2020 11.06.2020 1,5713 377.740,5 Evet7 13.07.2020 10.07.2020 13.07.2020 1,622 389.928,78 Evet8 13.08.2020 12.08.2020 13.08.2020 1,5713 377.740,5 Evet9 14.09.2020 11.09.2020 14.09.2020 1,622 389.928,77 Evet10 15.10.2020 14.10.2020 15.10.2020 1,5713 377.740,48 Evet11 16.11.2020 13.11.2020 16.11.2020 1,622 389.928,77 Evet12 16.12.2020 15.12.2020 16.12.2020 1,5206 365.552,19 EvetAnapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 16.12.2020 15.12.2020 16.12.2020 1,5206 24.040.000 Evet* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Ek AçıklamalarŞirketimiz tarafından 05.12.2019 tarihinde Borsa dışında nitelikli yatırımcılara satılan 24.040.000 TL nominal değerli, 377 gün vadeli, TRSZORNA2035 ISIN kodlu tahvilin 12. Kupon Ödeme Dönemine İlişkin 365.552,19-TL'lik faiz ödemesi ve 24.040.000,00-TL'lik anapara ödemesi bugün itibarıyla yapılmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/893479BIST