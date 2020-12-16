Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

16.12.2020 17:36



***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi TRSZORNA2027 ISIN kodlu tahvilin 3. kupon dönemine ilişkin faiz ödemesi ve anapara ödemesi hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 20.12.2018

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 1.800.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Planlanan Nominal Tutar 1.800.000
Planlanan Maksimum Nominal Tutar 1.800.000
Türü Özel Sektör Tahvili
Vadesi 16.12.2020
Vade (Gün Sayısı) 551
Faiz Oranı Türü Değişken
Faiz Oranı - Dönemsel (%) 39,6088
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRSZORNA2027
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 14.02.2019
Satışa Başlanma Tarihi 14.06.2019
Satışın Tamamlanma Tarihi 14.06.2019
Vade Başlangıç Tarihi 14.06.2019
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 1.800.000
İhraç Fiyatı 1
Kupon Sayısı 3

Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı

Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 13.12.2019 12.12.2019 13.12.2019 4,2424 8,4848 8,6648 76.363,2 Evet
2 12.06.2020 11.06.2020 12.06.2020 4,4557 8,9114 9,1099 80.202,6 Evet
3 16.12.2020 15.12.2020 16.12.2020 39,6088 77,3113 91,8011 712.958,4 Evet
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 16.12.2020 15.12.2020 16.12.2020 1.800.000 Evet

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Ek Açıklamalar
Şirketimiz tarafında 14.06.2019 tarihinde Borsa dışında nitelikli yatırımcılara satılan 1.800.000 TL nominal değerli, 551 gün vadeli, TRSZORNA2027 ISIN kodlu tahvilin 3. Kupon Ödeme Dönemine İlişkin 712.958,40-TL'lik faiz ödemesi ve 1.800.000,00-TL'lik anapara ödemesi bugün itibarıyla yapılmıştır.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/893480


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:051.392
Değişim :  -0,21% |  -2,95
Açılış :  1.404  
Önceki Kapanış :  1.395  
En Yüksek
1.410 En Düşük
1.385
BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
SNKRN 9,24 3.298.615 % 10,00  
BRYAT 380,80 64.495.946 % 9,99  
IZTAR 17,94 1.681.409 % 9,99  
IDGYO 7,60 11.173.874 % 9,99  
AVOD 8,07 126.225.864 % 9,95  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Dolar 7,7944 7,7992 % -0,47  
Euro 9,4932 9,5024 % -0,33  
Sterlin 10,4987 10,5514 % -0,07  
Frank 8,7707 8,8236 % -0,51  
Riyal 2,0743 2,0847 % -0,40  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.853 1.853 -1,58  
Altın Gr. 465 465 -1,95  
Cumhuriyet 3.086 3.132 18,00  
Tam 3.077 3.155 -5,71  
Yarım 1.487 1.526 -2,76  
Çeyrek 746 763 -1,38  
Gümüş.Ons 24,91 24,94 0,41  
Gümüş Gr. 6,25 6,26 0,08  
B. Petrol 50,87 50,87 0,11  
Seans Raporu 18:05
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru