***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi TRSZORNA2019 ISIN kodlu bononun 3. kupon faiz ödemesi ve anapara ödemesi açıklaması hakkındaYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 14.02.2019İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 5.650.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriPlanlanan Nominal Tutar 5.650.000Planlanan Maksimum Nominal Tutar 5.650.000Türü Finansman BonosuVadesi 16.12.2020Vade (Gün Sayısı) 565Faiz Oranı Türü DeğişkenFaiz Oranı - Dönemsel (%) 40,8216Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRSZORNA2019Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Satışa Başlanma Tarihi 31.05.2019Satışın Tamamlanma Tarihi 16.12.2020Vade Başlangıç Tarihi 31.05.2019Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 5.650.000İhraç Fiyatı 1Kupon Sayısı 3Sermaye Piyasası Aracının İtfa PlanıKupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?1 29.11.2019 28.11.2019 29.11.2019 4,2393 8,5019 8,6831 239.520,45 Evet2 29.05.2020 28.05.2020 29.05.2020 4,4734 8,9714 9,1732 252.747,1 Evet3 16.12.2020 15.12.2020 16.12.2020 40,8216 74,1288 86,1965 2.306.420,4 EvetAnapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 16.12.2020 15.12.2020 16.12.2020 5.650.000 Evet* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Ek AçıklamalarZorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş. tarafından 31.05.2019 tarihinde Borsa dışında nitelikli yatırımcılara satılan 5.650.000 TL nominal değerli, 565 gün vadeli, TÜFE'ye endeksli %8,00 reel getirili, itfada en az %32,00 yıllık basit getirili TRSZORNA2019 ISIN kodlu bononun 3. Kupon Ödeme Dönemine İlişkin 2.306.420,40 TL'lik faiz ödemesi ve 5.650.000,00-TL'lik anapara ödemesi bugün itibarıyla yapılmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/893481BIST