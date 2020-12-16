***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi 16-12-20 - Nitelikli Yatırımcılara Satılmak Üzere Değişken Kuponlu Özel Sektör Tahvili İhracının TamamlanmasıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 09.09.2020İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 950.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriPlanlanan Nominal Tutar 52.160.000Planlanan Maksimum Nominal Tutar 52.160.000Türü Özel Sektör TahviliVadesi 12.01.2022Vade (Gün Sayısı) 392Faiz Oranı Türü DeğişkenFaiz Oranı - Dönemsel (%) 5,4850Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRSZORN12215Vade Başlangıç Tarihi 16.12.2020Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 52.160.000İhraç Fiyatı 1Kupon Sayısı 5Sermaye Piyasası Aracının İtfa PlanıKupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?1 17.03.2021 16.03.2021 17.03.2021 5,485 22,0003 23,88472 16.06.2021 15.06.2021 16.06.20213 15.09.2021 14.09.2021 15.09.20214 15.12.2021 14.12.2021 15.12.20215 12.01.2022 11.01.2022 12.01.2022Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 12.01.2022 11.01.2022 12.01.2022* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/893502BIST