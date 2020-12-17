***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi TRSZORN12124 ISIN kodlu tahvilin 6. kupon dönemine ilişkin faiz oranı açıklaması hakkındaYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? EvetYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırDüzeltme Nedeni TRSZORN12124 ISIN kodlu tahvilin 6. kupon dönemine ilişkin faiz oranı açıklaması hakkındaYönetim Kurulu Karar Tarihi 05.08.2019İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 600.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriPlanlanan Nominal Tutar 12.180.000Planlanan Maksimum Nominal Tutar 12.180.000Türü Özel Sektör TahviliVadesi 20.01.2021Vade (Gün Sayısı) 488Faiz Oranı Türü DeğişkenFaiz Oranı - Dönemsel (%) 1,9232Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRSZORN12124Satışa Başlanma Tarihi 20.09.2019Satışın Tamamlanma Tarihi 20.09.2019Vade Başlangıç Tarihi 20.09.2019Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 12.180.000İhraç Fiyatı 1Kupon Sayısı 6Sermaye Piyasası Aracının İtfa PlanıKupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?1 20.12.2019 19.12.2019 20.12.2019 5,2357 21,0003 22,7145 637.708,26 Evet