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***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

17.12.2020 18:17



***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi TRSZORN12124 ISIN kodlu tahvilin 6. kupon dönemine ilişkin faiz oranı açıklaması hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Düzeltme Nedeni TRSZORN12124 ISIN kodlu tahvilin 6. kupon dönemine ilişkin faiz oranı açıklaması hakkında

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 05.08.2019

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 600.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Planlanan Nominal Tutar 12.180.000
Planlanan Maksimum Nominal Tutar 12.180.000
Türü Özel Sektör Tahvili
Vadesi 20.01.2021
Vade (Gün Sayısı) 488
Faiz Oranı Türü Değişken
Faiz Oranı - Dönemsel (%) 1,9232
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRSZORN12124
Satışa Başlanma Tarihi 20.09.2019
Satışın Tamamlanma Tarihi 20.09.2019
Vade Başlangıç Tarihi 20.09.2019
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 12.180.000
İhraç Fiyatı 1
Kupon Sayısı 6

Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı

Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 20.12.2019 19.12.2019 20.12.2019 5,2357 21,0003 22,7145 637.708,26 Evet
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Altın Gr. 470 470 1,76  
Cumhuriyet 3.115 3.162 30,00  
Tam 3.098 3.178 23,30  
Yarım 1.497 1.537 11,27  
Çeyrek 751 769 5,64  
Gümüş.Ons 25,93 25,96 0,53  
Gümüş Gr. 6,45 6,46 0,08  
B. Petrol 51,50 51,50 0,43  
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