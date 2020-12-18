***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
18.12.2020 14:59
***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi TRSZORN92118 ISIN kodlu tahvilin 1. kupon dönemine ilişkin faiz ödemesi hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 30.01.2020
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 800.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Planlanan Nominal Tutar 29.845.000
Planlanan Maksimum Nominal Tutar 29.845.000
Türü Özel Sektör Tahvili
Vadesi 23.09.2021
Vade (Gün Sayısı) 370
Faiz Oranı Türü Değişken
Faiz Oranı - Dönemsel (%) 4,3631
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRSZORN92118
Vade Başlangıç Tarihi 18.09.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 29.845.000
İhraç Fiyatı 1
Kupon Sayısı 4
Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı
Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 18.12.2020 17.12.2020 18.12.2020 4,3631 17,5003 18,6839 1.302.167,19 Evet
2 19.03.2021 18.03.2021 19.03.2021 4,3631 17,5003 18,6839
3 18.06.2021 17.06.2021 18.06.2021
4 23.09.2021 22.09.2021 23.09.2021
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 23.09.2021 22.09.2021 23.09.2021
* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Ek Açıklamalar
Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş. tarafından 18.09.2020 tarihinde Borsa dışında nitelikli yatırımcılara ihracı gerçekleştirilen 29.845.000 TL nominal değerli, 370 gün vadeli, TRSZORN92118 ISIN kodlu tahvilin 1. Kupon Ödeme Dönemine İlişkin 1.302.167,19-TL'lik faiz ödemesi bugün itibarıyla yapılmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/893829
BIST