***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi TRSZORNK2124 ISIN kodlu tahvilin 2. kupon dönemine ilişkin faiz oranı hakkındaYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? EvetYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırDüzeltme Nedeni TRSZORNK2124 ISIN kodlu tahvilin 2. kupon dönemine ilişkin faiz oranı hakkındaYönetim Kurulu Karar Tarihi 30.01.2020İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 800.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriPlanlanan Nominal Tutar 82.420.000Planlanan Maksimum Nominal Tutar 82.420.000Türü Özel Sektör TahviliVadesi 11.11.2021Vade (Gün Sayısı) 384Faiz Oranı Türü DeğişkenFaiz Oranı - Dönemsel (%) 3,4822Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRSZORNK2124Vade Başlangıç Tarihi 23.10.2020Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 82.420.000Kupon Sayısı