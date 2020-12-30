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***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

30.12.2020 15:23



***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi TRFZORN92115 ISIN kodlu bononun 1. kupon dönemine ilişkin faiz ödemesi hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 30.01.2020

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 800.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Planlanan Nominal Tutar 9.850.000
Planlanan Maksimum Nominal Tutar 9.850.000
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 23.09.2021
Vade (Gün Sayısı) 358
Faiz Oranı Türü Değişken
Faiz Oranı - Dönemsel (%) 4,6124
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFZORN92115
Vade Başlangıç Tarihi 30.09.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 9.850.000
İhraç Fiyatı 1
Kupon Sayısı 4

Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı

Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 30.12.2020 29.12.2020 30.12.2020 4,6124 18,5003 19,8251 454.321,4 Evet
2 31.03.2021 30.03.2021 31.03.2021 4,6124 18,5003 19,8251
3 30.06.2021 29.06.2021 30.06.2021
4 23.09.2021 22.09.2021 23.09.2021
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 23.09.2021 22.09.2021 23.09.2021

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Ek Açıklamalar
Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş. tarafından 30.09.2020 tarihinde Borsa dışında nitelikli yatırımcılara ihracı gerçekleştirilen 9.850.000 TL nominal değerli, 358 gün vadeli, TRFZORN92115 ISIN kodlu bononun 1. Kupon Ödeme Dönemine İlişkin 454.321,40-TL'lik faiz ödemesi bugün itibarıyla yapılmıştır.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/895639


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