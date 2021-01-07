***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi 07-01-21 - Nitelikli Yatırımcılara Satılmak Üzere Değişken Kuponlu Özel Sektör Tahvili İhracının TamamlanmasıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 09.09.2020İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 950.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriPlanlanan Nominal Tutar 22.300.000Planlanan Maksimum Nominal Tutar 22.300.000Türü Özel Sektör TahviliVadesi 12.01.2022Vade (Gün Sayısı) 370Faiz Oranı Türü DeğişkenFaiz Oranı - Dönemsel (%) 5,8590Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRSZORN12223Vade Başlangıç Tarihi 07.01.2021Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 22.300.000İhraç Fiyatı 1Kupon Sayısı 4Sermaye Piyasası Aracının İtfa PlanıKupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?1 08.04.2021 07.04.2021 08.04.2021 5,859 23,5004 25,65592 08.07.2021 07.07.2021 08.07.20213 07.10.2021 06.10.2021 07.10.20214 12.01.2022 11.01.2022 12.01.2022Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 12.01.2022 11.01.2022 12.01.2022* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/897808BIST