***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi TRFZORN12113 ISIN kodlu bononun anapara ödemesi hakkındaYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 30.01.2020İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 800.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriPlanlanan Nominal Tutar 30.000.000Planlanan Maksimum Nominal Tutar 30.000.000Türü Finansman BonosuVadesi 07.01.2021Vade (Gün Sayısı) 174Faiz Oranı Türü İskontoluFaiz Oranı - Dönemsel (%) 5,9591Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 12,5005Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 12,9101Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFZORN12113Vade Başlangıç Tarihi 17.07.2020Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 30.000.000İhraç Fiyatı 0,94376Kupon Sayısı 0İtfa Tarihi 07.01.2021Kayıt Tarihi 06.01.2021 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 07.01.2021Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 30.000.000Ödeme Gerçekleştirildi mi? EvetEk AçıklamalarZorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş. tarafından 17.07.2020 tarihinde Borsa dışında nitelikli yatırımcılara ihracı gerçekleştirilen 30.000.000 TL nominal değerli, 174 gün vadeli, TRFZORN12113 ISIN kodlu bononun 30.000.000,00-TL'lik anapara ödemesi bugün itibarıyla yapılmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/897806BIST