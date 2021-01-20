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***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

20.01.2021 16:16



***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi TRSZORN12124 ISIN kodlu bononun 6. kupon dönemine ilişkin faiz ödemesi ve anapara ödemesi hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 05.08.2019

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 600.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Planlanan Nominal Tutar 12.180.000
Planlanan Maksimum Nominal Tutar 12.180.000
Türü Özel Sektör Tahvili
Vadesi 20.01.2021
Vade (Gün Sayısı) 488
Faiz Oranı Türü Değişken
Faiz Oranı - Dönemsel (%) 1,9232
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRSZORN12124
Satışa Başlanma Tarihi 20.09.2019
Satışın Tamamlanma Tarihi 20.09.2019
Vade Başlangıç Tarihi 20.09.2019
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 12.180.000
İhraç Fiyatı 1
Kupon Sayısı 6

Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı

Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 20.12.2019 19.12.2019 20.12.2019 5,2357 21,0003 22,7145 637.708,26 Evet
2 20.03.2020 19.03.2020 20.03.2020 5,2357 21,0003 22,7145 637.708,26 Evet
3 19.06.2020 18.06.2020 19.06.2020 5,2357 21,0003 22,7145 637.708,26 Evet
4 18.09.2020 17.09.2020 18.09.2020 5,2357 21,0003 22,7145 637.708,26 Evet
5 18.12.2020 17.12.2020 18.12.2020 5,2357 21,0003 22,7145 637.708,26 Evet
6 20.01.2021 19.01.2021 20.01.2021 1,9232 21,2718 23,4539 234.245,74 Evet
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 20.01.2021 19.01.2021 20.01.2021 12.180.000 Evet

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Ek Açıklamalar
Şirketimiz tarafından 20.09.2019 tarihinde Borsa dışında nitelikli yatırımcılara satılan 12.180.000 TL nominal değerli, 488 gün vadeli, TRSZORN12124 ISIN kodlu tahvilin 6. Kupon Ödeme Dönemine İlişkin 234.245,74 TL'lik faiz ödemesi ve 12.180.000,00-TL'lik anapara ödemesi bugün itibarıyla yapılmıştır.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/903481


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