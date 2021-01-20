***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi TRSZORN12116 ISIN kodlu bononun 6. kupon dönemine ilişkin faiz ödemesi ve anapara ödemesi hakkındaYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 20.12.2018İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 400.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriPlanlanan Nominal Tutar 24.310.000Planlanan Maksimum Nominal Tutar 24.310.000Türü Özel Sektör TahviliVadesi 20.01.2021Vade (Gün Sayısı) 546Faiz Oranı Türü DeğişkenFaiz Oranı - Dönemsel (%) 7,4795Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRSZORN12116Satışa Başlanma Tarihi 24.07.2019Satışın Tamamlanma Tarihi 24.07.2019Vade Başlangıç Tarihi 24.07.2019Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 24.310.000İhraç Fiyatı 1Kupon Sayısı 6Sermaye Piyasası Aracının İtfa PlanıKupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?1 23.10.2019 22.10.2019 23.10.2019 7,4795 30,0002 33,5509 1.818.266,44 Evet2 22.01.2020 21.01.2020 22.01.2020 7,4795 30,0002 33,5509 1.818.266,44 Evet3 22.04.2020 21.04.2020 22.04.2020 7,4795 30,0002 33,5509 1.818.266,44 Evet4 22.07.2020 21.07.2020 22.07.2020 7,4795 30,0002 33,5509 1.818.266,44 Evet5 21.10.2020 20.10.2020 21.10.2020 7,4795 30,0002 33,5509 1.818.266,44 Evet6 20.01.2021 19.01.2021 20.01.2021 7,4795 30,0002 33,5509 1.818.266,44 EvetAnapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 20.01.2021 19.01.2021 20.01.2021 24.310.000 Evet* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Ek AçıklamalarŞirketimiz tarafından 24.07.2019 tarihinde Borsa dışında nitelikli yatırımcılara satılan 24.310.000 TL nominal değerli, 546 gün vadeli, TRSZORN12116 ISIN kodlu tahvilin 6. Kupon Ödeme Dönemine İlişkin 1.818.266,44-TL'lik faiz ödemesi ve 24.310.000,00-TL'lik anapara ödemesi bugün itibarıyla yapılmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/903482BIST