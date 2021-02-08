***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
08.02.2021 16:12
10.03.2021 09.03.2021 10.03.2021 1,8494
3 09.04.2021 08.04.2021 09.04.2021 1,8494
4 10.05.2021 07.05.2021 10.05.2021 1,911
5 09.06.2021 08.06.2021 09.06.2021 1,8494
6 09.07.2021 08.07.2021 09.07.2021 1,8494
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 09.07.2021 08.07.2021 09.07.2021
* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Ek Açıklamalar
Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş. tarafından 07.01.2021 tarihinde Borsa dışında nitelikli yatırımcılara ihracı gerçekleştirilen 21.250.000 TL nominal değerli, 183 gün vadeli, TRFZORN72125 ISIN kodlu bononun 1. Kupon Ödeme Dönemine İlişkin 419.198,75-TL'lik faiz ödemesi bugün itibarıyla yapılmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/908222
BIST
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En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 7,74
|Açılış
|: 1.540
|
|Önceki Kapanış
|: 1.527
|
1.542
En Düşük
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18:057,1044
En Yüksek
|Değişim
|: 0,68%
|| 0,0480
|Açılış
|: 7,0950
|
|Önceki Kapanış
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7,1227
En Düşük
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En Yüksek
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|| 0,0495
|Açılış
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|Önceki Kapanış
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8,5728
En Düşük
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18:05419,68
En Yüksek
|Değişim
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|| 8,73
|Açılış
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|Önceki Kapanış
|: 410,95
|
419,90
En Düşük
409,99
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ERBOS
|55,00
|113.416.920
|% 10,00
|
|MERIT
|165,00
|1.695.090
|% 10,00
|
|JANTS
|552,30
|61.099.940
|% 10,00
|
|YKGYO
|5,94
|11.079.819
|% 10,00
|
|SEKUR
|37,64
|29.017.564
|% 9,99
|
|YESIL
|211,50
|24.732.870
|% -10,00
|
|KONTR
|64,75
|62.472.641
|% -9,94
|
|SNKRN
|26,64
|768.244
|% -9,94
|
|SANFM
|20,32
|1.268.073
|% -9,93
|
|SAMAT
|7,63
|181.675.628
|% -9,92
|
|DOHOL
|3,66
|4.781.780.844
|% -8,96
|
|EKGYO
|2,69
|2.965.679.376
|% 9,80
|
|KOZAL
|134,40
|2.181.004.429
|% 5,49
|
|ISFIN
|4,36
|1.512.609.850
|% 5,06
|
|GARAN
|9,84
|1.473.227.920
|% 0,82
|
|DOHOL
|3,66
|4.781.780.844
|% -8,96
|
|EKGYO
|2,69
|2.965.679.376
|% 9,80
|
|IHLGM
|1,48
|617.837.866
|% 4,23
|
|ISFIN
|4,36
|1.512.609.850
|% 5,06
|
|ODAS
|4,30
|1.230.742.086
|% 4,12
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|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,0987
|7,1044
|% 0,68
|
|Euro
|8,5501
|8,5597
|% 0,58
|
|Sterlin
|9,7269
|9,7757
|% 0,64
|
|Frank
|7,8643
|7,9117
|% 0,62
|
|Riyal
|1,8865
|1,8960
|% 0,59
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.837
|1.838
|26,28
|
|Altın Gr.
|420
|420
|8,69
|
|Cumhuriyet
|2.778
|2.820
|71,00
|
|Tam
|2.764
|2.834
|71,67
|
|Yarım
|1.336
|1.371
|34,66
|
|Çeyrek
|670
|686
|17,34
|
|Gümüş.Ons
|27,51
|27,53
|0,68
|
|Gümüş Gr.
|6,28
|6,28
|0,19
|
|B. Petrol
|60,34
|60,34
|0,78
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