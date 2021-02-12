***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi 12-02-21 - Nitelikli Yatırımcılara Satılmak Üzere Değişken Kuponlu Özel Sektör Tahvili İhracının TamamlanmasıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 09.09.2020İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 950.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriPlanlanan Nominal Tutar 154.940.000Planlanan Maksimum Nominal Tutar 154.940.000Türü Özel Sektör TahviliVadesi 24.02.2022Vade (Gün Sayısı) 377Faiz Oranı Türü DeğişkenFaiz Oranı - Dönemsel (%) 6,1165ISIN Kodu TRSZORN22214Vade Başlangıç Tarihi 12.02.2021Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 154.940.000Kupon Sayısı 4Sermaye Piyasası Aracının İtfa PlanıKupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?1 18.05.2021 17.05.2021 18.05.2021 6,1165 23,5002 25,62052 17.08.2021 16.08.2021 17.08.20213 16.11.2021 15.11.2021 16.11.20214 24.02.2022 23.02.2022 24.02.2022Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 24.02.2022 23.02.2022 24.02.2022* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/909398BIST