***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
12.02.2021 17:53
***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi 12-02-2021 Nitelikli Yatırımcılara Satılmak Üzere İskontolu Finansman Bonosunun İhracının Tamamlanması
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 09.09.2020
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 950.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Planlanan Nominal Tutar 65.060.000
Planlanan Maksimum Nominal Tutar 65.060.000
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 19.08.2021
Vade (Gün Sayısı) 188
Faiz Oranı Türü İskontolu
Faiz Oranı - Dönemsel (%) 11,5897
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 22,5013
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 23,7262
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFZORN82116
Vade Başlangıç Tarihi 12.02.2021
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 65.060.000
İhraç Fiyatı 0,89614
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 19.08.2021
Kayıt Tarihi 18.08.2021 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 19.08.2021
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 65.060.000
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/909399
BIST