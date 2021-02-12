***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi 12-02-2021 Nitelikli Yatırımcılara Satılmak Üzere İskontolu Finansman Bonosunun İhracının TamamlanmasıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 09.09.2020İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 950.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriPlanlanan Nominal Tutar 65.060.000Planlanan Maksimum Nominal Tutar 65.060.000Türü Finansman BonosuVadesi 19.08.2021Vade (Gün Sayısı) 188Faiz Oranı Türü İskontoluFaiz Oranı - Dönemsel (%) 11,5897Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 22,5013Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 23,7262Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFZORN82116Vade Başlangıç Tarihi 12.02.2021Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 65.060.000İhraç Fiyatı 0,89614Kupon Sayısı 0İtfa Tarihi 19.08.2021Kayıt Tarihi 18.08.2021 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 19.08.2021Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 65.060.000http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/909399BIST