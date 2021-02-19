***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi TRSZORNK2124 ISIN kodlu tahvilin 3. kupon dönemine ilişkin faiz oranı hakkındaYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? EvetYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırDüzeltme Nedeni TRSZORNK2124 ISIN kodlu tahvilin 3. kupon dönemine ilişkin faiz oranı hakkındaYönetim Kurulu Karar Tarihi 30.01.2020İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 800.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriPlanlanan Nominal Tutar 82.420.000Planlanan Maksimum Nominal Tutar 82.420.000Türü Özel Sektör TahviliVadesi 11.11.2021Vade (Gün Sayısı) 384Faiz Oranı Türü DeğişkenFaiz Oranı - Dönemsel (%) 3,5384Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRSZORNK2124Vade Başlangıç Tarihi 23.10.2020Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 82.420.000Kupon Sayısı 7Sermaye Piyasası Aracının İtfa PlanıKupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?1 22.12.2020 21.12.2020 22.12.2020 3,3699 20,5002 22,3388 2.777.471,57 Evet2 22.02.2021 19.02.2021 22.02.2021 3,4822 20,5 22,32513 26.04.2021 22.04.2021 26.04.2021 3,5384 20,5003 22,31864 25.06.2021 24.06.2021 25.06.20215 24.08.2021 23.08.2021 24.08.20216 25.10.2021 22.10.2021 25.10.20217 11.11.2021 10.11.2021 11.11.2021Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 11.11.2021 10.11.2021 11.11.2021* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Ek AçıklamalarZorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş. tarafından 23.10.2020 tarihinde Borsa dışında nitelikli yatırımcılara ihracı gerçekleştirilen 82.420.000 TL nominal değerli, 384 gün vadeli, TRSZORNK2124 ISIN kodlu tahvilin 3. Kupon Ödeme Dönemine İlişkin faiz oranı %3,5384 olarak kesinleştirilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/911071BIST