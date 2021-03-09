***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
09.03.2021 17:38
98 15,0003 15,8662 355.281 Evet
2 09.09.2020 08.09.2020 09.09.2020 3,27 13,116 13,7759 310.650 Evet
3 09.12.2020 08.12.2020 09.12.2020 3,2063 12,8604 13,4947 304.598,5 Evet
4 10.03.2021 09.03.2021 10.03.2021 4,3746 17,5466 18,7364
5 03.06.2021 02.06.2021 03.06.2021 4,9375 21,2022 22,9926
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 03.06.2021 02.06.2021 03.06.2021
* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Ek Açıklamalar
Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş. tarafından 11.03.2020 tarihinde Borsa dışında nitelikli yatırımcılara satılan 9.500.000 TL nominal değerli, 449 gün vadeli, TRSZORN62129 ISIN kodlu tahvilin 5. Kupon Ödeme Dönemine İlişkin Faiz Oranı % 4,9375 olarak kesinleştirilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/916557
BIST
18:051.549
En Yüksek
|Değişim
|: 1,23%
|| 18,88
|Açılış
|: 1.542
|
|Önceki Kapanış
|: 1.530
|
1.553
En Düşük
1.535
18:057,6422
En Yüksek
|Değişim
|: -1,42%
|| -0,1102
|Açılış
|: 7,6300
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6450
|
7,7829
En Düşük
7,5908
18:059,0878
En Yüksek
|Değişim
|: -1,18%
|| -0,1082
|Açılış
|: 9,0700
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0800
|
9,2271
En Düşük
9,0338
18:05421,39
En Yüksek
|Değişim
|: 0,74%
|| 3,07
|Açılış
|: 421,39
|
|Önceki Kapanış
|: 418,32
|
422,59
En Düşük
416,12
BIST En Aktif Hisseler18:05
|SASA
|42,24
|902.428.819
|% 10,00
|
|YONGA
|31,90
|1.134.188
|% 10,00
|
|TRILC
|13,31
|6.816.677
|% 10,00
|
|SNKRN
|33,88
|3.626.411
|% 10,00
|
|OZRDN
|11,99
|935.760
|% 10,00
|
|VAKFN
|20,16
|11.180.072
|% -10,00
|
|YAYLA
|4,50
|155.363.072
|% -10,00
|
|KSTUR
|308,70
|1.636.641
|% -10,00
|
|ISGSY
|21,60
|15.605.693
|% -10,00
|
|DIRIT
|7,24
|1.728.270
|% -9,95
|
|GARAN
|9,02
|2.474.371.639
|% 0,22
|
|THYAO
|15,02
|1.841.430.414
|% 2,53
|
|PETKM
|6,24
|1.468.736.900
|% 0,16
|
|SISE
|7,65
|1.039.469.763
|% 0,79
|
|KRDMD
|7,38
|989.705.560
|% 1,65
|
|GARAN
|9,02
|2.474.371.639
|% 0,22
|
|EKGYO
|2,40
|588.934.389
|% 1,27
|
|PETKM
|6,24
|1.468.736.900
|% 0,16
|
|SISE
|7,65
|1.039.469.763
|% 0,79
|
|KRDMD
|7,38
|989.705.560
|% 1,65
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,6359
|7,6450
|% -1,39
|
|Euro
|9,0836
|9,0921
|% -1,13
|
|Sterlin
|10,5641
|10,6171
|% -0,93
|
|Frank
|8,1650
|8,2141
|% -0,84
|
|Riyal
|2,0270
|2,0372
|% -1,44
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.715
|1.715
|34,72
|
|Altın Gr.
|420
|420
|2,16
|
|Cumhuriyet
|2.800
|2.842
|22,00
|
|Tam
|2.791
|2.863
|28,66
|
|Yarım
|1.349
|1.385
|13,86
|
|Çeyrek
|677
|692
|6,93
|
|Gümüş.Ons
|25,95
|25,98
|0,85
|
|Gümüş Gr.
|6,37
|6,38
|0,12
|
|B. Petrol
|68,28
|68,28
|0,04
|
Seans Raporu
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Yüzde 4.78 oranında artışla 13.16 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 004, 499 adet işlem
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Yüzde 4.94 oranında artışla 2.76 lira fiyatla işlem gören hissede 26, 273, 800 adet işlem
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