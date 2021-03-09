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***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

09.03.2021 17:38


98 15,0003 15,8662 355.281 Evet
2 09.09.2020 08.09.2020 09.09.2020 3,27 13,116 13,7759 310.650 Evet
3 09.12.2020 08.12.2020 09.12.2020 3,2063 12,8604 13,4947 304.598,5 Evet
4 10.03.2021 09.03.2021 10.03.2021 4,3746 17,5466 18,7364
5 03.06.2021 02.06.2021 03.06.2021 4,9375 21,2022 22,9926
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 03.06.2021 02.06.2021 03.06.2021

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Ek Açıklamalar
Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş. tarafından 11.03.2020 tarihinde Borsa dışında nitelikli yatırımcılara satılan 9.500.000 TL nominal değerli, 449 gün vadeli, TRSZORN62129 ISIN kodlu tahvilin 5. Kupon Ödeme Dönemine İlişkin Faiz Oranı % 4,9375 olarak kesinleştirilmiştir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/916557


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Cumhuriyet 2.800 2.842 22,00  
Tam 2.791 2.863 28,66  
Yarım 1.349 1.385 13,86  
Çeyrek 677 692 6,93  
Gümüş.Ons 25,95 25,98 0,85  
Gümüş Gr. 6,37 6,38 0,12  
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