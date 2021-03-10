***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
10.03.2021 15:45
***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi TRFZORN62118 ISIN kodlu bononun 3. kupon dönemine ilişkin faiz ödemesi hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 30.01.2020
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 800.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Planlanan Nominal Tutar 40.870.000
Planlanan Maksimum Nominal Tutar 40.870.000
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 03.06.2021
Vade (Gün Sayısı) 357
Faiz Oranı Türü Değişken
Faiz Oranı - Dönemsel (%) 4,3832
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFZORN62118
Vade Başlangıç Tarihi 11.06.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 40.870.000
İhraç Fiyatı 1
Kupon Sayısı 4
Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı
Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 10.09.2020 09.09.2020 10.09.2020 3,6151 14,5001 15,3086 1.477.491,37 Evet
2 09.12.2020 08.12.2020 09.12.2020 3,5754 14,5002 15,3119 1.461.265,98 Evet
3 10.03.2021 09.03.2021 10.03.2021 4,3832 17,5811 18,7757 1.791.413,84 Evet
4 03.06.2021 02.06.2021 03.06.2021 4,9375 21,2022 22,9926
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 03.06.2021 02.06.2021 03.06.2021
* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Ek Açıklamalar
Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş. tarafından 11.06.2020 tarihinde Borsa dışında nitelikli yatırımcılara ihracı gerçekleştirilen 40.870.000 TL nominal değerli, 357 gün vadeli, TRFZORN62118 ISIN kodlu bononun 3. Kupon Ödeme Dönemine İlişkin 1.791.413,84-TL'lik faiz ödemesi bugün itibarıyla yapılmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/916835
BIST