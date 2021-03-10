Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

10.03.2021 15:45



***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi TRSZORN62129 ISIN kodlu tahvilin 4. kupon dönemine ilişkin faiz ödemesi açıklaması hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 30.01.2020

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 800.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Planlanan Nominal Tutar 9.500.000
Planlanan Maksimum Nominal Tutar 9.500.000
Türü Özel Sektör Tahvili
Vadesi 03.06.2021
Vade (Gün Sayısı) 449
Faiz Oranı Türü Değişken
Faiz Oranı - Dönemsel (%) 4,3746
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRSZORN62129
Vade Başlangıç Tarihi 11.03.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 9.500.000
İhraç Fiyatı 1
Kupon Sayısı 5

Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı

Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 10.06.2020 09.06.2020 10.06.2020 3,7398 15,0003 15,8662 355.281 Evet
2 09.09.2020 08.09.2020 09.09.2020 3,27 13,116 13,7759 310.650 Evet
3 09.12.2020 08.12.2020 09.12.2020 3,2063 12,8604 13,4947 304.598,5 Evet
4 10.03.2021 09.03.2021 10.03.2021 4,3746 17,5466 18,7364 415.587 Evet
5 03.06.2021 02.06.2021 03.06.2021 4,9375 21,2022 22,9926
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 03.06.2021 02.06.2021 03.06.2021

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Ek Açıklamalar
Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş. tarafından 11.03.2020 tarihinde Borsa dışında nitelikli yatırımcılara satılan 9.500.000 TL nominal değerli, 449 gün vadeli, TRSZORN62129 ISIN kodlu tahvilin 4. Kupon Ödeme Dönemine İlişkin 415.587,00-TL'lik faiz ödemesi bugün itibarıyla gerçekleştirilmiştir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/916837


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
17:091.561
Değişim :  0,80% |  12,32
Açılış :  1.551  
Önceki Kapanış :  1.549  
En Yüksek
1.566 En Düşük
1.551
BIST En Aktif Hisseler17:09
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
PKENT 2.509,10 23.357.337 % 10,00  
POLTK 375,20 4.869.091 % 10,00  
YBTAS 19.796,70 1.216.428 % 10,00  
MERIT 303,60 727.315 % 10,00  
SASA 46,46 1.549.303.555 % 9,99  
daha fazla
17:09 Alış Satış %  
Dolar 7,5346 7,5393 % -0,89  
Euro 8,9807 8,9900 % -0,87  
Sterlin 10,4532 10,5056 % -0,91  
Frank 8,0821 8,1308 % -1,10  
Riyal 2,0028 2,0128 % -1,06  
daha fazla
17:09 Alış Satış %  
Altın Ons 1.719 1.719 3,17  
Altın Gr. 417 418 -2,67  
Cumhuriyet 2.776 2.818 -24,00  
Tam 2.763 2.834 -28,66  
Yarım 1.335 1.371 -13,86  
Çeyrek 670 686 -6,93  
Gümüş.Ons 25,99 26,03 0,11  
Gümüş Gr. 6,29 6,30 -0,05  
B. Petrol 68,21 68,21 0,69  
Seans Raporu 17:09
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru