***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi TRFZORN62126 ISIN kodlu bononun 4. kupon dönemine ilişkin faiz ödemesi hakkındaYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 30.01.2020İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 800.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriPlanlanan Nominal Tutar 47.240.000Planlanan Maksimum Nominal Tutar 47.240.000Türü Finansman BonosuVadesi 03.06.2021Vade (Gün Sayısı) 321Faiz Oranı Türü SabitFaiz Oranı - Yıllık Basit (%) 14,75Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFZORN62126Vade Başlangıç Tarihi 17.07.2020Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 47.240.000İhraç Fiyatı 1Kupon Sayısı 6Sermaye Piyasası Aracının İtfa PlanıKupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?1 15.09.2020 14.09.2020 15.09.2020 2,4247 1.145.428,28 Evet2 16.11.2020 13.11.2020 16.11.2020 2,5055 1.183.598,2 Evet3 15.01.2021 14.01.2021 15.01.2021 2,4247 1.145.428,28 Evet4 16.03.2021 15.03.2021 16.03.2021 2,4247 1.145.428,28 Evet5 17.05.2021 14.05.2021 17.05.2021 2,50556 03.06.2021 02.06.2021 03.06.2021 0,687Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Ek AçıklamalarZorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş. tarafından 17.07.2020 tarihinde Borsa dışında nitelikli yatırımcılara ihracı gerçekleştirilen 47.240.000 TL nominal değerli, 321 gün vadeli, TRFZORN62126 ISIN kodlu bononun 4. Kupon Ödeme Dönemine İlişkin 1.145.428,28-TL'lik faiz ödemesi bugün itibarıyla yapılmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/918449BIST