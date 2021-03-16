***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
16.03.2021 15:46
***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi TRFZORN62126 ISIN kodlu bononun 4. kupon dönemine ilişkin faiz ödemesi hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 30.01.2020
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 800.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Planlanan Nominal Tutar 47.240.000
Planlanan Maksimum Nominal Tutar 47.240.000
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 03.06.2021
Vade (Gün Sayısı) 321
Faiz Oranı Türü Sabit
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 14,75
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFZORN62126
Vade Başlangıç Tarihi 17.07.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 47.240.000
İhraç Fiyatı 1
Kupon Sayısı 6
Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı
Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 15.09.2020 14.09.2020 15.09.2020 2,4247 1.145.428,28 Evet
2 16.11.2020 13.11.2020 16.11.2020 2,5055 1.183.598,2 Evet
3 15.01.2021 14.01.2021 15.01.2021 2,4247 1.145.428,28 Evet
4 16.03.2021 15.03.2021 16.03.2021 2,4247 1.145.428,28 Evet
5 17.05.2021 14.05.2021 17.05.2021 2,5055
6 03.06.2021 02.06.2021 03.06.2021 0,687
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı
* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Ek Açıklamalar
Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş. tarafından 17.07.2020 tarihinde Borsa dışında nitelikli yatırımcılara ihracı gerçekleştirilen 47.240.000 TL nominal değerli, 321 gün vadeli, TRFZORN62126 ISIN kodlu bononun 4. Kupon Ödeme Dönemine İlişkin 1.145.428,28-TL'lik faiz ödemesi bugün itibarıyla yapılmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/918449
BIST