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***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

16.03.2021 17:19



***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi TRSZORN12215 ISIN kodlu tahvilin 2. kupon faiz oranı açıklaması hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 09.09.2020

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 950.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Planlanan Nominal Tutar 52.160.000
Planlanan Maksimum Nominal Tutar 52.160.000
Türü Özel Sektör Tahvili
Vadesi 12.01.2022
Vade (Gün Sayısı) 392
Faiz Oranı Türü Değişken
Faiz Oranı - Dönemsel (%) 5,4850
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRSZORN12215
Vade Başlangıç Tarihi 16.12.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 52.160.000
İhraç Fiyatı 1
Kupon Sayısı 5

Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı

Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 17.03.2021 16.03.2021 17.03.2021 5,485 22,0003 23,8847
2 16.06.2021 15.06.2021 16.06.2021 5,485 22,0003 23,8847
3 15.09.2021 14.09.2021 15.09.2021
4 15.12.2021 14.12.2021 15.12.2021
5 12.01.2022 11.01.2022 12.01.2022
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 12.01.2022 11.01.2022 12.01.2022

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Ek Açıklamalar
Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş. tarafından 16.12.2020 tarihinde Borsa dışında nitelikli yatırımcılara satılan 52.160.000 TL nominal değerli, 392 gün vadeli, TRSZORN12215 ISIN kodlu tahvilin 2. Kupon Ödeme Dönemine İlişkin Faiz Oranı % 5,4850 olarak kesinleştirilmiştir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/918482


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