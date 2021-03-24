***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
24.03.2021 15:49
***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi TRFZORN42128 ISIN kodlu bononun 5. kupon dönemine ilişkin faiz ödemesi hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 30.01.2020
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 800.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Planlanan Nominal Tutar 80.220.000
Planlanan Maksimum Nominal Tutar 80.220.000
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 22.04.2021
Vade (Gün Sayısı) 181
Faiz Oranı Türü Sabit
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 19,5000
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFZORN42128
Vade Başlangıç Tarihi 23.10.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 80.220.000
İhraç Fiyatı 1
Kupon Sayısı 6
Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı
Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 23.11.2020 20.11.2020 23.11.2020 1,6562 1.328.603,64 Evet
2 23.12.2020 22.12.2020 23.12.2020 1,6028 1.285.766,16 Evet
3 22.01.2021 21.01.2021 22.01.2021 1,6028 1.285.766,16 Evet
4 22.02.2021 19.02.2021 22.02.2021 1,6562 1.328.603,64 Evet
5 24.03.2021 23.03.2021 24.03.2021 1,6028 1.285.766,16 Evet
6 22.04.2021 21.04.2021 22.04.2021 1,5494
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 22.04.2021 21.04.2021 22.04.2021
* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Ek Açıklamalar
Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş. tarafından 23.10.2020 tarihinde Borsa dışında nitelikli yatırımcılara ihracı gerçekleştirilen 80.220.000-TL nominal değerli, 181 gün vadeli, TRFZORN42128 ISIN kodlu bononun 5. Kupon Ödeme Dönemine İlişkin 1.285.766,16-TL'lik faiz ödemesi bugün itibarıyla yapılmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/920184
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