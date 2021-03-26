***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi TRFZORN32129 ISIN kodlu bononun anapara ödemesi hakkındaYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 30.01.2020İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 800.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriPlanlanan Nominal Tutar 62.090.000Planlanan Maksimum Nominal Tutar 62.090.000Türü Finansman BonosuVadesi 26.03.2021Vade (Gün Sayısı) 189Faiz Oranı Türü İskontoluFaiz Oranı - Dönemsel (%) 8,5446Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 16,5015Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 17,1568Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFZORN32129Vade Başlangıç Tarihi 18.09.2020Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 62.090.000İhraç Fiyatı 0,92128Kupon Sayısı 0İtfa Tarihi 26.03.2021Kayıt Tarihi 25.03.2021 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 26.03.2021Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 62.090.000Ödeme Gerçekleştirildi mi? EvetEk AçıklamalarZorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş. tarafından 18.09.2020 tarihinde Borsa dışında nitelikli yatırımcılara ihracı gerçekleştirilen 62.090.000 TL nominal değerli, 189 gün vadeli, TRFZORN32129 ISIN kodlu bononun 62.090.000-TL'lik anapara ödemesi bugün itibarıyla yapılmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/921000BIST