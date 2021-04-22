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***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

22.04.2021 18:51



***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi 22-04-21 - Nitelikli Yatırımcılara Satılmak Üzere Değişken Kuponlu Özel Sektör Tahvili İhracının Tamamlanması
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 09.09.2020

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 950.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Planlanan Nominal Tutar 84.470.000
Planlanan Maksimum Nominal Tutar 84.470.000
Türü Özel Sektör Tahvili
Vadesi 27.04.2022
Vade (Gün Sayısı) 370
Faiz Oranı Türü Değişken
Faiz Oranı - Dönemsel (%) 6,5754
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRSZORN42220
Vade Başlangıç Tarihi 22.04.2021
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 84.470.000
İhraç Fiyatı 1
Kupon Sayısı 4

Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı

Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 27.07.2021 26.07.2021 27.07.2021 6,5754 25,0002 27,3955
2 26.10.2021 25.10.2021 26.10.2021
3 25.01.2022 24.01.2022 25.01.2022
4 27.04.2022 26.04.2022 27.04.2022
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/930617


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MRSHL 245,30 2.454.201 % 10,00  
KSTUR 223,40 266.031 % 10,00  
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18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.781 1.781 -12,50  
Altın Gr. 475 475 3,19  
Cumhuriyet 3.144 3.192 37,00  
Tam 3.123 3.204 31,80  
Yarım 1.509 1.550 15,38  
Çeyrek 757 775 7,69  
Gümüş.Ons 26,14 26,17 -0,40  
Gümüş Gr. 6,98 6,99 -0,00  
B. Petrol 65,44 65,44 0,12  
Seans Raporu 18:05
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