***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi 22-04-2021 Nitelikli Yatırımcılara Satılmak Üzere İskontolu Finansman Bonosunun İhracının TamamlanmasıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 09.09.2020İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 950.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriPlanlanan Nominal Tutar 73.090.000Planlanan Maksimum Nominal Tutar 73.090.000Türü Finansman BonosuVadesi 23.09.2021Vade (Gün Sayısı) 154Faiz Oranı Türü İskontoluFaiz Oranı - Dönemsel (%) 9,9155Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 23,5010Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 25,1166Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFZORN92123Vade Başlangıç Tarihi 22.04.2021Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 73.090.000İhraç Fiyatı 0,90979Kupon Sayısı 0İtfa Tarihi 23.09.2021Kayıt Tarihi 22.09.2021 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 23.09.2021Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 73.090.000http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/930618BIST