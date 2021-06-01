***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi Yurt Dışında Satılmak Üzere Borçlanma Aracı İhracı ve Satışının TamamlanmasıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 12.03.2021İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi USDTutar 350.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Yurtdışı SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt Dışıİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriTürü Özel Sektör TahviliVadesi 01.06.2026Vade (Gün Sayısı) 1.826Faiz Oranı Türü SabitSatışın Tamamlanma Tarihi 01.06.2021Vade Başlangıç Tarihi 01.06.2021Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 300.000.000Kupon Sayısı 10Döviz Cinsi USDSermaye Piyasası Aracının İtfa PlanıKupon Sıra No Ödeme Tarihi Ödemesi Gerçekleştirildi mi?1 01.12.20212 01.06.20223 01.12.20224 01.06.20235 01.12.20236 03.06.20247 02.12.20248 02.06.20259 01.12.202510 01.06.2026Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 01.06.2026* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Ek Açıklamalar31.05.2021 tarihli özel durum açıklamamıza istinaden, Şirketimizin %100 bağlı ortaklığı Zorlu Yenilenebilir Enerji AŞ tarafından yurt dışında satışa sunulmak üzere ihraç edilen 300.000.000 ABD Doları nominal değerli tahvillerin satışı 1 Haziran 2021 tarihinde tamamlanmıştır. İhraç edilen tahvillerin 37.500.000 ABD Doları tutarındaki kısmı üçüncü yılda 03.06.2024 tarihinde, 37.500.000 ABD Doları tutarındaki kısmı dördüncü yılda 02.06.2025 tarihinde ve kalan 225.000.000 ABD Doları tutarındaki kısmı ise vade sonunda 01.06.2026 tarihinde itfa olacaktır. Söz konusu tahviller İrlanda Borsasında (Euronext Dublin) işlem görmektedir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/939404BIST