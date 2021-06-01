***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
01.06.2021 17:59
***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi Yurt Dışında Satılmak Üzere Borçlanma Aracı İhracı ve Satışının Tamamlanması
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 12.03.2021
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi USD
Tutar 350.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Yurtdışı Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt Dışı
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Özel Sektör Tahvili
Vadesi 01.06.2026
Vade (Gün Sayısı) 1.826
Faiz Oranı Türü Sabit
Satışın Tamamlanma Tarihi 01.06.2021
Vade Başlangıç Tarihi 01.06.2021
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 300.000.000
Kupon Sayısı 10
Döviz Cinsi USD
Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı
Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 01.12.2021
2 01.06.2022
3 01.12.2022
4 01.06.2023
5 01.12.2023
6 03.06.2024
7 02.12.2024
8 02.06.2025
9 01.12.2025
10 01.06.2026
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 01.06.2026
* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Ek Açıklamalar
31.05.2021 tarihli özel durum açıklamamıza istinaden, Şirketimizin %100 bağlı ortaklığı Zorlu Yenilenebilir Enerji AŞ tarafından yurt dışında satışa sunulmak üzere ihraç edilen 300.000.000 ABD Doları nominal değerli tahvillerin satışı 1 Haziran 2021 tarihinde tamamlanmıştır. İhraç edilen tahvillerin 37.500.000 ABD Doları tutarındaki kısmı üçüncü yılda 03.06.2024 tarihinde, 37.500.000 ABD Doları tutarındaki kısmı dördüncü yılda 02.06.2025 tarihinde ve kalan 225.000.000 ABD Doları tutarındaki kısmı ise vade sonunda 01.06.2026 tarihinde itfa olacaktır. Söz konusu tahviller İrlanda Borsasında (Euronext Dublin) işlem görmektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/939404
BIST