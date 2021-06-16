***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi TRSZORN12215 ISIN kodlu tahvilin 2. kupon dönemine ilişkin faiz ödemesi hakkındaYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 09.09.2020İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 950.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriPlanlanan Nominal Tutar 52.160.000Planlanan Maksimum Nominal Tutar 52.160.000Türü Özel Sektör TahviliVadesi 12.01.2022Vade (Gün Sayısı) 392Faiz Oranı Türü DeğişkenFaiz Oranı - Dönemsel (%) 5,9620Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRSZORN12215Vade Başlangıç Tarihi 5Sermaye Piyasası Aracının İtfa PlanıKupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?1 17.03.2021 16.03.2021 17.03.2021 5,485 22,0003 23,8847 2.860.976 Evet2 16.06.2021 15.06.2021 16.06.2021 5,485 22,0003 23,8847 2.860.976 Evet3 15.09.2021 14.09.2021 15.09.2021 5,962 23,9135 26,1474 15.12.2021 14.12.2021 15.12.20215 12.01.2022 11.01.2022 12.01.2022Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 12.01.2022 11.01.2022 12.01.2022* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Ek AçıklamalarZorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş. tarafından 16.12.2020 tarihinde Borsa dışında nitelikli yatırımcılara satılan 52.160.000 TL nominal değerli, 392 gün vadeli, TRSZORN12215 ISIN kodlu tahvilin 2. Kupon Ödeme Dönemine İlişkin 2.860.976,00-TL'lik faiz ödemesi bugün itibarıyla yapılmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/942681BIST