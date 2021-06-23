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***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

23.06.2021 17:31



***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi TRSZORN42212 ISIN kodlu tahvilin 2. kupon dönemine ilişkin faiz oranı hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Düzeltme Nedeni TRSZORN42212 ISIN kodlu tahvilin 2. kupon dönemine ilişkin faiz oranı hakkında

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 09.09.2020

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 950.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Planlanan Nominal Tutar 49.080.000
Planlanan Maksimum Nominal Tutar 49.080.000
Türü Özel Sektör Tahvili
Vadesi 07.04.2022
Vade (Gün Sayısı) 377
Faiz Oranı Türü Değişken
Faiz Oranı - Dönemsel (%) 6,2329
ISIN Kodu TRSZORN42212
Vade Başlangıç Tarihi 26.03.2021
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 49.080.000
İhraç Fiyatı 1
Kupon Sayısı 4

Sermaye Piyasası
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uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
17:221.405
Değişim :  -0,38% |  -5,34
Açılış :  1.415  
Önceki Kapanış :  1.410  
En Yüksek
1.420 En Düşük
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BIST En Aktif Hisseler17:22
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
KENT 243,20 1.053.249 % 10,00  
CEOEM 14,98 26.793.444 % 9,99  
TKURU 185,20 16.117.904 % 9,98  
OZBAL 12,24 75.919.844 % 9,97  
DAGHL 13,69 22.062.240 % 9,96  
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17:22 Alış Satış %  
Dolar 8,6369 8,6404 % -0,11  
Euro 10,3337 10,3397 % 0,05  
Sterlin 12,0351 12,0955 % 0,05  
Frank 9,3773 9,4338 % -0,05  
Riyal 2,2924 2,3039 % -0,32  
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17:22 Alış Satış %  
Altın Ons 1.793 1.793 14,19  
Altın Gr. 498 498 2,86  
Cumhuriyet 3.292 3.342 3,00  
Tam 3.275 3.360 2,39  
Yarım 1.583 1.625 1,16  
Çeyrek 794 813 0,58  
Gümüş.Ons 26,23 26,26 0,48  
Gümüş Gr. 7,28 7,28 0,11  
B. Petrol 75,73 75,73 0,92  
Seans Raporu 17:22
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