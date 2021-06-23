***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
23.06.2021 17:31
***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi TRSZORN42212 ISIN kodlu tahvilin 2. kupon dönemine ilişkin faiz oranı hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Düzeltme Nedeni TRSZORN42212 ISIN kodlu tahvilin 2. kupon dönemine ilişkin faiz oranı hakkında
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 09.09.2020
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 950.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Planlanan Nominal Tutar 49.080.000
Planlanan Maksimum Nominal Tutar 49.080.000
Türü Özel Sektör Tahvili
Vadesi 07.04.2022
Vade (Gün Sayısı) 377
Faiz Oranı Türü Değişken
Faiz Oranı - Dönemsel (%) 6,2329
ISIN Kodu TRSZORN42212
Vade Başlangıç Tarihi 26.03.2021
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 49.080.000
İhraç Fiyatı 1
Kupon Sayısı 4
Sermaye Piyasası
17:221.405
En Yüksek
|Değişim
|: -0,38%
|| -5,34
|Açılış
|: 1.415
|
|Önceki Kapanış
|: 1.410
|
1.420
En Düşük
1.401
17:228,6404
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -0,0095
|Açılış
|: 8,6200
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6850
|
8,6768
En Düşük
8,5973
17:2210,3397
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0056
|Açılış
|: 10,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3250
|
10,3591
En Düşük
10,2595
17:22497,41
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 2,64
|Açılış
|: 497,62
|
|Önceki Kapanış
|: 494,76
|
497,69
En Düşük
492,68
BIST En Aktif Hisseler17:22
|KENT
|243,20
|1.053.249
|% 10,00
|
|CEOEM
|14,98
|26.793.444
|% 9,99
|
|TKURU
|185,20
|16.117.904
|% 9,98
|
|OZBAL
|12,24
|75.919.844
|% 9,97
|
|DAGHL
|13,69
|22.062.240
|% 9,96
|
|UMPAS
|1,39
|49.697
|% -7,33
|
|YBTAS
|13.005,70
|117.051
|% -7,10
|
|ESCOM
|5,81
|43.998.004
|% -6,29
|
|DIRIT
|4,75
|39.443
|% -5,94
|
|SUMAS
|55,50
|57.906
|% -5,93
|
|EKGYO
|2,09
|1.056.202.496
|% -2,79
|
|THYAO
|14,53
|1.043.743.121
|% -1,56
|
|GARAN
|8,27
|990.501.705
|% -0,60
|
|KOZAL
|122,90
|735.737.609
|% 1,24
|
|HALKB
|5,26
|657.079.306
|% -0,19
|
|EKGYO
|2,09
|1.056.202.496
|% -2,79
|
|YKBNK
|2,19
|285.465.686
|% -0,45
|
|HALKB
|5,26
|657.079.306
|% -0,19
|
|GARAN
|8,27
|990.501.705
|% -0,60
|
|THYAO
|14,53
|1.043.743.121
|% -1,56
|
|17:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6369
|8,6404
|% -0,11
|
|Euro
|10,3337
|10,3397
|% 0,05
|
|Sterlin
|12,0351
|12,0955
|% 0,05
|
|Frank
|9,3773
|9,4338
|% -0,05
|
|Riyal
|2,2924
|2,3039
|% -0,32
|
|17:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.793
|1.793
|14,19
|
|Altın Gr.
|498
|498
|2,86
|
|Cumhuriyet
|3.292
|3.342
|3,00
|
|Tam
|3.275
|3.360
|2,39
|
|Yarım
|1.583
|1.625
|1,16
|
|Çeyrek
|794
|813
|0,58
|
|Gümüş.Ons
|26,23
|26,26
|0,48
|
|Gümüş Gr.
|7,28
|7,28
|0,11
|
|B. Petrol
|75,73
|75,73
|0,92
|