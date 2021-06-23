***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi TRSZORN42212 ISIN kodlu tahvilin 2. kupon dönemine ilişkin faiz oranı hakkındaYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? EvetYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırDüzeltme Nedeni TRSZORN42212 ISIN kodlu tahvilin 2. kupon dönemine ilişkin faiz oranı hakkındaYönetim Kurulu Karar Tarihi 09.09.2020İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 950.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriPlanlanan Nominal Tutar 49.080.000Planlanan Maksimum Nominal Tutar 49.080.000Türü Özel Sektör TahviliVadesi 07.04.2022Vade (Gün Sayısı) 377Faiz Oranı Türü DeğişkenFaiz Oranı - Dönemsel (%) 6,2329ISIN Kodu TRSZORN42212Vade Başlangıç Tarihi 26.03.2021Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 49.080.000İhraç Fiyatı 1Kupon Sayısı 4Sermaye Piyasası