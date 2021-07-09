***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi 09-07-2021 Nitelikli Yatırımcılara Satılmak Üzere İskontolu Finansman Bonosunun İhracının TamamlanmasıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 09.09.2020İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 950.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriPlanlanan Nominal Tutar 12.270.000Planlanan Maksimum Nominal Tutar 12.270.000Türü Finansman BonosuVadesi 07.04.2022Vade (Gün Sayısı) 272Faiz Oranı Türü İskontoluFaiz Oranı - Dönemsel (%) 16,7679Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 22,5010Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 23,1238Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFZORN42219Vade Başlangıç Tarihi 09.07.2021Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 12.270.000İhraç Fiyatı 0,8564Kupon Sayısı 0İtfa Tarihi 07.04.2022Kayıt Tarihi 06.04.2022 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 07.04.2022Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 12.270.000http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/950031BIST