***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi TRSZORNK2116 ISIN kodlu tahvilin 4. kupon dönemine ilişkin faiz ödemesi hakkındaYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 30.01.2020İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 800.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriPlanlanan Nominal Tutar 42.730.000Planlanan Maksimum Nominal Tutar 42.730.000Türü Özel Sektör TahviliVadesi 11.11.2021Vade (Gün Sayısı) 482Faiz Oranı Türü DeğişkenFaiz Oranı - Dönemsel (%) 5,2570Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRSZORNK2116Vade Başlangıç Tarihi 17.07.2020Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 42.730.000İhraç Fiyatı 1Kupon Sayısı 6Sermaye Piyasası Aracının İtfa PlanıKupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?1 15.10.2020 14.10.2020 15.10.2020 3,8836 15,7502 16,7098 1.659.462,28 Evet2 14.01.2021 13.01.2021 14.01.2021 4,223 16,9384 18,0461 1.804.487,9 Evet3 14.04.2021 13.04.2021 14.04.2021 4,4178 17,9166 19,1629 1.887.725,94 Evet4 14.07.2021 13.07.2021 14.07.2021 5,3647 21,5178 23,319 2.292.336,29 Evet5 12.10.2021 11.10.2021 12.10.2021 5,257 21,3201 23,09496 11.11.2021 10.11.2021 11.11.2021Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Ek AçıklamalarŞirketimiz tarafından 17.07.2020 tarihinde Borsa dışında nitelikli yatırımcılara ihracı gerçekleştirilen 42.730.000 TL nominal değerli, 482 gün vadeli, TRSZORNK2116 ISIN kodlu tahvilin 4. Kupon Ödeme Dönemine İlişkin 2.292.336,29-TL'lik faiz ödemesi bugün itibarıyla yapılmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/951119BIST